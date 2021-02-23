二二八連假 公路總局公告屏東疏運交通熱點

二二八連假即將到來，公路總局今天公告屏東實施交通疏運的熱點道路，包括恆春半島台1線及台26線、三地門鄉及霧台鄉台24線及屏東熱帶農業博覽會及綵燈節週邊道路。

公路總局預估，二二八和平紀念日連續假期，27日與28日是旅遊高峰，南下恆春半島及東部必將出現車潮，將在台1線與台17線水底寮路口、國道3號（南州交流道）與187乙線銜接台1線路口、台26線車城、四重溪、福安宮、往國立海洋生物博物館路段及台26線墾丁街道進行交通管制。

屏北地區，霧台櫻花季櫻花仍盛開，勢必再吸引人潮，公路總局也將前往三地門鄉至霧台鄉路段的台24線，列入疏運路段；另外，大型活動屏東市綵燈節及屏東熱帶農業博覽會都將在連假後閉幕，預估也將吸引人潮，公路總局在週遭的台24線及台27線，已規劃完成疏運路線及交管作為。

公路總局表示，這些易壅塞路段，已規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

公路總局指出，民眾行駛替代路線時可遵循設置在轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌，以及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

公路總局表示，公路總局的「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統提供省道即時路況影像與道路績效資訊，可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線查詢。