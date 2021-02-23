影／南市以高雄學生遭潑飲料為戒 宣誓反霸凌

台南市教育局今天在土城高中舉行友善校園周「網路旅程˙不留傷痕－防治數位性別暴力」宣誓活動，市長黃偉哲以高雄鳳山有學生遭潑飲料事件為例，強調不論何種暴力都可能發生在生活周圍，要求加強校園安全防護。

黃偉哲說，近年發生多起學生事件，尤其上月高雄鳳山有學生遭潑飲料的霸凌事件，可見不論何種暴力都可能發生在生活周圍，因此，持續推動「強化校園安全防護措施」、「落實新冠肺炎因應」、「防制校園霸凌」、「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫 用」等議題，推動友善校園，提供溫馨學習環境。

教育局長鄭新輝局表示，市府及教育局首要任務是保護孩子身心健康及安全，教育局強調各校面對校園事件應「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」，透過多元管道預防、依法處理並持續追蹤輔導，打造讓學生安心的學習環境，共同營造友善校園。