大林蒲遷村計畫被批籠統 高市府澄清允說明溝通

高市府日前公布大林蒲遷村安置計畫書，但引發部分居民質疑，批評遷村補償內容籠統、複製貼上產業園區開發條例等；市府發布4點聲明澄清並強調會辦說明會，市長將出席並溝通。

大林蒲沿海6里因為長期飽受環境污染及居住環境惡化，研議遷村。高雄市政府於5日公布「大林蒲遷村安置計畫書（草案）」，不過居民對於此計畫內容仍有諸多質疑和不滿，6里里民預計28日舉辦遷村草案里民大會要彙整里民意見並要求市府說明。

對於居民的批評，市府都發局4點說明澄清，聲明內容包括：大林蒲遷村安置計畫書在第3章及第4章清楚敘明民眾權益的補償與配套的法令依據與作法，包含用地取得以協議價購方式進行，協議價購包括地上物拆遷補償等，以及相關專案配套，各項補償標準等。

草案內容除了敘明原先承諾的住商區土地一坪換一坪政策不變，三大優惠包括農地、公保地以市價加4成補償、房屋都以全新重建價格補償與發給拆遷獎勵金、宗教設施優先選地、專案估價補償等；發給弱勢戶遷移救濟金、配合搬遷者再發給12個月房租特別津貼、購地者提供專案優惠貸款及利息補貼等都有配套及相關補償標準。

另外，土地面積比較小的地主增購土地等協處方案也在計畫書第3章與第4章等，相關內容絕無複製、貼上的情形。

計畫書草案於網路公開，每個里長辦公室有放置10本並已印製7000本草案摘要本（第3章、第4章）於農曆年前分送至每個家戶。計畫書（草案）說明會，是應里長的要求，給予民眾至少1個月的時間詳覽瞭解後再召開。

大林蒲遷村是居民的大事，市府會盡力做好溝通，未來辦理說明會時，市長陳其邁會親自參加，與民眾面對面溝通，以充分尊重民眾意願，讓民眾歡喜遷村。