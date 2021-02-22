郵輪跳島遊將再啟航 金門縣府估收益上看逾億

雲頂郵輪集團業者今天指出，今年度郵輪跳島遊首航將於3月7日由基隆出發，3月9日抵達金門，3到9月還將排定抵金航程將達34航次。金門縣政府初估，這可望帶來逾億元經濟效益。

雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧今天帶領行銷、業務、登輪等部門6人拜會金門縣政府，與金門縣長楊鎮浯、金門縣觀光處長丁健剛及港務處副處長王建貿等縣府團隊研商，就今年度跳島郵輪計畫抵達金門各項遊程與建議案進行討論。

劉曉寧表示，集團旗下的星夢郵輪－探索夢號排定3月7日由基隆出發，3月9日抵達金門；在3至9月間，還將排定抵金航程達34航次。

她指出，去年度跳島遊時，金門採用首創小三通客船接駁，有別於馬祖及澎湖，讓旅客於接駁時有更新的體驗。

她說，這樣的安排讓旅客十分滿意，也為離島接駁上建立良好的模範；登上金門後的迎賓活動更是全台離島首創，充分讓遊客感到縣府誠意，期望縣府可以繼續維持去年規格。

楊鎮浯指出，去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情開始，導致全台灣觀光產業淪為「慘業」，小三通關閉更重傷金門，尤其金門在仰賴陸客的經濟型態下造成各行各業景氣低迷。

楊鎮浯表示，所幸在縣府爭取及交通部努力推動，去年開始的國內旅遊補助、跳島郵輪抵金行程等為金門觀光注入活水，上半年低落的遊客數據在下半年度追回，更達到全國第4強。

他說，今年年初受到台灣北部疫情升溫影響，造成金門縣有史以來第一次在農曆年無國人出國旅遊的紀錄，相信國內許多旅客在一整年無法出國情況下，農曆年後的國內旅遊市場應可大大看好。

丁健剛表示，觀光處已擬定「金門縣政府輔導獎助郵輪招攬旅客旅遊金門及金門海上藍色公路遊程實施要點」，預定3月發布，明訂單航次來金旅客不得低於800人、有效改善郵輪接駁作業、郵輪上展售金門觀光特產，並播放金門觀光推介影片。

金門縣政府指出，探索夢號每航次以平均旅客1400人計算，34航次預計至少帶來4萬5000名旅客搭乘郵輪抵達金門旅遊；後續台灣各郵輪公司也與觀光處接洽中，今年度預計會有第二家郵輪排定航程來金，縣府也全力做好整備。

金門縣觀光處去年力邀郵輪業者共推金門跳島遊，去年整年度共迎來郵輪9航次，為金門帶來1萬1000餘名旅客，創造整體經濟效益達到3300萬元；今年若以4萬5000名旅客計算，可望為金門縣帶來1.35億元經濟效益。