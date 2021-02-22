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高市調整防疫強度 取消進入醫院刷健保卡管制

中央社 / 高雄22日電

因近期社區防疫成效顯著，高雄市政府衛生局今天表示，依照中央流行疫情指揮中心最新公布，調整集會活動、醫療機構及教育機構防疫管制措施強度，包含取消入院刷健保卡管制等。

衛生局表示，農曆春節期間急診類流感就診比率為近5年來新低，除了四價流感疫苗覆蓋率提升，民眾也普遍配合戴口罩、勤洗手等防疫新生活運動，加上部桃專案解除、高市轄內居家檢疫人數回復一般水位等因素，將依指揮中心公布的秋冬專案，調整防疫管制措施強度。

在集會活動方面，衛生局表示，遵照中央「公眾集會因應指引」規範，主辦者應訂定防疫計畫，落實「實聯制」、「全程戴口罩」、「勿飲食」、「健康監測」、「禁止居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者參與」等5項原則。

針對醫療機構，衛生局取消進入醫療院所刷健保卡管制，並開放探病1天1次1小時、最多2人為限；長照機構探視1天1次1小時，最多3人為限，以上規定各醫療機構得視情形調整。在教育機構方面，衛生局也將遵照中央「公眾集會因應指引」，執行學校集會活動防疫措施。

同時，八大類高風險場域工作人員工作期間務必全程佩戴口罩。衛生局也呼籲民眾配合秋冬防疫專案，進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等不易保持社交距離的八大類場所應佩戴口罩，以確保自身及他人健康安全。

衛生局 健保卡 高雄市

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