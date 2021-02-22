慶祝25周年 北捷與金門酒廠推出限量列車造型紀念酒

台北捷運將於3月28日通車滿25周年，北捷為慶祝與金門酒廠合作，推出捷運列車造型的紀念酒，除了獨家打造列車造型酒瓶外，還附上品鑑杯及燙金商品保證卡，因採獨家限放發行，僅開放民眾電話預購，一組售價1999元。

北捷表示，捷運列車自通車以來已近25年，平均每日逾200萬人次搭乘，營運總長度已達146.2公里，此次25周年紀念酒，為金門酒廠為北捷獨家打造列車造型酒瓶，瓶身有金門官窯燒製的珍珠白色澤，於金門酒廠直接裝填酒液並封膜。

回顧通車25年，在搭乘民眾、志工、捷運工作人員努力及支持下，打造台灣獨特且珍貴的捷運文化，包含「搭乘捷運禁止吃東西、喝飲料」、「排隊乘車」、「禮讓博愛座」、「輕聲接聽手機」等，此景象不僅在北捷站內隨處可見，更延伸至社會各角落，受到國際肯定，多次躍上國際媒體版面。

為慶祝25周年，北捷取諧音用一瓶好酒「繼續陪伴大家好久」，推出限量紀念酒，由於採獨家限量發行，因此僅開放民眾電話預購，一組售價1999元，預購10組，加贈1盒市價約600元北捷精品濾掛式咖啡，訂購專線為（02）218-12345。

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