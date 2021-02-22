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讓學生安全上下學 高市警局長今親自巡查校園安全死角
今天是國小、中、高中開學日，高雄市警局啟動「護童專案」，局長黃明昭今天下午也特地帶領各分局長、少年隊到樹德科技大學、義守大學等校進行校園安全角落訪視、巡查，加強校園安全維護。
黃明昭表示，今天到各校針對學生上下學及交通安全問題進行意見交流，讓學生能安全返家，尤其女學生在放學後回到宿舍區，這段路程的角落安全都需要加強維護。
高雄市警局表示，為防範各類危害校安事件發生，全面提升校園安全維護機制，警方開學日前即針對各級學校周邊治安死角增加巡邏密度，盤查徘徊的可疑人士，並檢視各通學路線沿線路燈、監視錄影設備，開學後，也將在校園周遭的青少年易聚集處所，加強臨檢盤查，實施校園安全檢測。
另外也將針對在外住宿學生提供夜間出入安全交通資訊及代叫計程車服務，並將校外宿舍、學生租屋處所、離校返家夜歸路線列入每日巡守重點，讓學生安心上下學。
黃明昭說，市警局除各項積極主動出擊的防範作為，也結合教育局校園安全事務室執行校外聯巡聯繫、配合各級學校辦理「人身安全、反毒、反黑幫、反詐欺、反霸凌」等預防犯罪宣導活動與演講，提升學生自我保護及法律認知，打造安全無虞校園環境。
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