環保署攜手金門等7縣市 海廢寶特瓶製千件成衣

金門縣環保局今天表示，包括金門縣在內的7個縣市與環保署合作，以8噸海廢寶特瓶製作1500件成衣，成為世界首個由國家帶領團隊，產製完全使用海廢寶特瓶循環利用的產品。

縣環保局表示，近年來海洋生物包括海龜、鯨鯊因誤食海洋廢棄物漁網、塑膠袋、寶特瓶等，生存環境、生命受嚴重威脅，海洋廢棄物為國際關注議題。環保署積極推動海洋廢棄物循環利用，2020年辦理「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」。

金門縣、連江縣等共7縣市配合辦理這項推廣計畫，透過積極海岸清潔，使環保署得以挑戰完全使用台灣各地淨灘所得海廢寶特瓶為原料，以最高品質的再生利用技術所生產的衣料為試驗目標。

在環保署號召下，金門縣加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶提供環保署推廣海洋廢棄物循環再利用，並與國內世界聞名的紡織技術大廠合作，製造出96%材料為海洋廢棄寶特瓶、獨一無二的「潯寶衣」。

環保署最近在發表會中特別頒獎感謝金門縣全力配合並推動宣揚各縣市共同保護海洋的決心。環保署表示，潯寶衣研發團隊自淨灘現場開始，接續其後的貯存、分選破碎、紡紗及織布等，各階段進出紀錄及標準作業流程，都合乎驗證要求，以確認來源確實屬於海洋環境，見證台灣實力。

這次試驗過程中由7縣市中所蒐集到的8噸海廢寶特瓶，最後只有3.8噸能做為原料並製作出1500件成衣，是非常不容易的過程。從撿拾、收集、分選破碎、紡紗及織布，再次見證台灣的實力。

金門縣環保局指出，金門縣四面環海，尤其進入冬季，洋流及冬北季風帶來的海廢甚多，109年全縣總計已清理長度約871公里，清理垃圾量總計約170公噸。藉由各鄉鎮公所定期淨灘及舉辦大型淨灘活動中蒐集的海廢寶特瓶，並挑出這實驗標的物透明寶特瓶，共蒐集770公斤全數海運回台提供予環保署。

另外，海漂保麗龍也是金門縣常見的海洋廢棄物，去年6月與光寶科技合作並啟用減容貨櫃，約可減少9成體積，運台後再經混煉提取技術將塑膠分離，產生再生塑料，最後製造成鍵盤與滑鼠產品，使海廢保麗龍可成為循環經濟，並解決金門地區長期海廢保麗龍無法去化的問題。

金門縣環保局局長楊建立呼籲民眾勿隨手亂丟垃圾，並由源頭減量及減塑，以免造成海洋環境污染，共同為永續環境盡一分心力，也希望透過潯寶衣等再製產品讓海廢回到循環體系，喚起民眾的環保意識。