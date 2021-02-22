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中央回撥3千萬統籌分配稅款 金門新春大紅包

中央社 / 金門縣22日電

金門縣政府今天表示，疫情影響經濟，縣府撙節縣庫支出達新台幣9400餘萬元，又在近日獲中央回補先前短撥的3600萬元統籌分配稅款，這個紅包將作為110年度追加預算財源之一。

縣府財政處長孫國智表示，金門縣結合其他地方政府努力爭取財源聲音，獲得中央高度重視，這是代表中央與地方雙贏局面，值得向全體縣民報告這項好消息。

金門縣政府說明，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情相當程度重創國內外工商產銷及消費活動，原先做為中央統籌分配稅款財源的營利事業所得稅及營業稅等國稅在109年第3季前受緩、減、遲徵影響，財政部同年7月推估將短徵約109億元，並導致普通統籌分配稅款也減少約103億元。

財政處表示，去年9月起，中央每月調減撥付予地方政府的額度，而金門縣受這項措施所減少的財源約為3600萬元，對於同受疫情波及而日漸吃緊且開源不易的財政狀況而言，也必須在調度與支用管控上有所因應。

縣政府去年接獲這項通知後，本於「當用則用，當省則省」原則，主動商請各府內外局處單位重新檢視並追減差旅費、庶務支出或其他不影響重大施政的核編業務費項目，包括取消辦理活動追減公務預算2890萬元，以及國內外旅費2202萬元以及對特種基金補助4382萬元，共撙節縣庫支出達9400餘萬元。

此外，財政處表示，為了避免因中央財政困難而波及地方建設經費，也透過平日業務往來所建立的交流管道，主動聯繫其他同受影響的直轄市和縣市，交換意見與凝聚共識，一同爭取這項調減撥付的財源，籲請中央必須承諾日後若實際稅收狀況好轉，或有其他替代財源時，應優先補足依法應分配與地方的核定額度。

孫國智表示，這項建議最近獲得中央善意回應，財政部政務次長阮清華在今年度地方財政業務聯繫會報宣布，由於中央推動紓困振興相關措施，帶動民間消費及景氣回溫，109年全年營業稅稅收狀況可望反轉回升，連同帳務整理期間實徵數可較108年成長約70億元，因此先前短撥的普通統籌分配稅款，將連同利息依原核定比例及數額回補，並在按月撥款期程後，額外辦理一次撥付作業在農曆春節前入戶，相當送給金門縣一個3600多萬的紅包。

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