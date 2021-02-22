高市六龜獸鋏猖獗「2浪浪剩4腿」 最高可判2年

高市偏鄉屢傳獸鋏及山豬吊傷害犬貓，昨天六龜區2隻流浪犬雙前腿都遭夾傷，「2隻狗只剩4條腿」。動保處指出造成動物死亡或傷殘，最高可判2年以下徒刑併科200萬元以下罰金。

台灣動物緊急救援小組昨天在高雄六龜中庄地區進行流浪犬捕捉節育任務時，先後發現兩隻流浪犬雙前腿都被捕獸夾及山豬吊夾傷，血肉模糊，經送醫恐難逃截肢命運，呼籲有關單位持續加強宣導並提高罰責，才能有效嚇阻無差別陷阱氾濫。

對此，高雄市動物保護處今天說明，動保處從去年至今年1月底為止，持續7次聯合派出所員警及熱心民眾至各熱點巡山搜查獸鋏及山豬吊，共查計獲將近20組山豬吊（金屬套索）；也持續稽查五金行，並在可能設置獸鋏山豬吊的山區懸掛宣導紅布條，同時加強推動校園宣導動保教育等。

動保處表示，動物保護法已明定禁止使用獸鋏及山豬吊，違反者處罰新台幣1萬5000元至7萬5000元，若是造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，將依移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。如民眾於山區發現有獸鋏或山豬吊蹤跡，可立即通報轄區派出所或動保處派員前往處理。

動保處長葉坤松呼籲，民眾可採用不具殺傷力的捕捉或驅趕方式，或尋求相關單位協助，切勿違法使用獸鋏及山豬吊。同時也呼籲民眾踴躍檢舉非法使用獸鋏或山豬吊，並提供相關事證。如經查證屬實並開罰，將可依高市檢舉動保法案件獎勵辦法發給檢舉獎金。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，市府動保處與許多愛心志工多次到山區巡查並移除陷阱，但仍存在許多捕獸夾與山豬吊；這次兩犬的雙前腿都受害，「2隻狗只剩4條腿」，真的非常可憐。

倪京台說，無論是捕獸夾或山豬吊，對動物的殺傷力都非常巨大，通常動物踩到這類陷阱，越用力掙扎傷勢越重，往往造成動物整隻腳被扯斷，宛如「動物血滴子」，非常殘忍。