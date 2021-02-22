金門縣戴勝主題遊樂場啟用 柏村國小學童新春禮物

今天是開學日，金門縣柏村國小戴勝主題遊樂場全新啟用，好多小朋友說，這是最棒的開學禮物。校長許雪芳歡迎校外人士也可在假日期間來柏村國小遊樂場玩耍。

許雪芳表示，共融遊樂場以築夢鳥意象設計，內含具有人氣的花朵旋轉杯、足球場主題攀爬體能組體能訓練、飛翔滑梯區、原木踏樁區、毛毛蟲跳格子、鳥窩彈跳床、動力電子共融音樂鼓、鋼琴等。

6年級的蔡松靖、呂立鴻、呂其恩最期待適合高年級的彈跳床，中年級的李言忻、李語忻和呂品儀最期待旋轉杯；3年級田少騏和6年級的經成康則是希望爬上足球場主題攀爬體能組。

柏村國小總務主任洪希忠表示，這個遊樂設施符合CNS標準及相關規定，重新形塑整體空間，提升孩童活動連結及遊憩品質，打造安全遊戲環境。其中，足球場主題攀爬體能組，有攀爬網、上肢體訓練、平橫設施等多項單元；築夢鳥飛翔滑梯區更有樓梯、鑽籠、攀岩牆等不同形式滑梯。

許雪芳表示，戴勝主題遊樂場去年10月興建，今年農曆春節前完成驗收，期望每個來到遊樂區的孩子，邊遊戲邊能像小鳥自由飛翔，進入實現夢想和滿足的未來。她說，共融的多元遊戲中體會小鳥成長過程的點點滴滴，飛行、築巢、生育小小鳥兒、吃東西、玩耍，並迎接小小鳥兒長大後獨立學飛的大日子。

許雪芳說，遊樂場營造鳥兒搭配語意，足球＝築夢，讓兒童如鳥兒雛鳥到勇敢飛翔必備經過許多再次挑戰結合了兼具攀爬、溜滑、擺盪、旋轉、翻滾、延伸等趣味發展機能等有趣元素，兼具安全性、共融性、多元性、挑戰性、探索性功能，大小高低平台、角隅、合作性遊戲也兼具社交互動性功能。

校方歡迎不是讀柏村國小的孩子有機會也可以來柏村體驗這些多元有趣的設施。