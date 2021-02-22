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疫情影響 元宵節另類網路擲筊乞龜最夯

中央社 / 澎湖縣22日電

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天推出網路線上擲筊乞龜活動，單單一個上午即湧入超過1800人上網乞龜，讓網路幾乎塞車，熱鬧滾滾。

澎管處表示，往年元宵節都推出「澎湖元宵乞龜嘉年華」活動，但今年因受疫情影響而取消，改以網路辦理「2021元宵祈福好運平安歸」活動，民眾可在線上擲筊乞龜，感受不一樣的元宵節。

澎管處表示，「2021元宵祈福好運平安歸」活動，今天起至28日止，民眾可至澎管處粉絲專頁「菊島歡樂遊－澎湖國家風景區」按讚並追蹤後，並於活動貼文下留言「我想乞紀念金幣」或「我想乞綠蠵龜公仔」，系統自動發送訊息，選擇乞求紀念金幣或綠蠵龜公仔，每人每帳號各獎項最多獲得一次，截至中午時分，已超過1800人上網乞龜，令工作人員大感意外。

澎管處指出，元宵祈福好運平安歸活動，綠蠵龜公仔50隻、澎湖平安龜紀念幣200枚，2次聖杯可獲得紀念金幣、3聖杯獲綠蠵龜公仔，獎品乞完即停止，由於民眾參與熱絡，目前正評估增加品項。

綠蠵龜 澎湖 國家風景區

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