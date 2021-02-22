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高雄帝冠式老車站明年1月定位 新車站4年內完工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄鐵路地下化後，除拆除高架橋、填平地下道，車站工程也在進行中。圖／高雄市交通局提供
高雄鐵路地下化後，除拆除高架橋、填平地下道，車站工程也在進行中。圖／高雄市交通局提供

高雄鐵路地下化後，除多處高架橋、地下道拆除或填平，高雄車站也將改頭換貌，鐵道局預計明年1月將帝冠建築重新定位回車站中軸線，明年9月站東路通車，2025年完成兩棟商業及旅館大樓、天棚、地面景觀等所有工程，宣告新站落成。

鐵路地下化後，除了高架橋、地下道等陸續拆除或填平，高雄車站工程也如火如荼進行中，鐵道局規畫在新站站區興建1座商業大樓、1座旅館大樓，商業大樓已在興建中，旅館大樓將配合中博橋拆除後動工。

中博橋引道預計2月27日起9天工期拆完，同時站西路通車，屆時站西路會成為代替中博高架橋的臨時南北雙向道路。明年9月站東路通車後，站西、站東路則南北分流，往南走站西路，往北走站東路。

鐵道局表示，現為高雄願景館的原帝冠建築老車站，也將於明年1月重新定位回到車站中軸線。鐵道局表示，預計2025年完成所有車站工程，包括帝冠式建築定位、所有天棚、兩座大樓及地面景觀等，屆時整個站區將以新風貌示人。

中博高架橋引道2月27日凌晨起封閉開拆，工期9天，須走民族、自由、復興、自立路等替代道路，交通局表示，為避免9天交通壅塞，會加強取締替代道路違停及調整交通號誌，以維持行車順暢。另在七賢、林森路口設公車轉運站，車站內也會有免費接駁車將乘客載往公車站。

為敦親睦鄰，施工範圍周邊12個里內居民，若因施工噪音須暫時外宿者，每戶一晚最高補助2千元，可補助2晚。交通局表示，經詢問調查後，約有100多戶有外宿意願，但目前實際登記有10多戶，有意願者可在28日截止前登記。

鐵道 高架橋 建築

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