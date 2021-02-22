屏東關懷據點服務率達九成 今再揭牌東港、佳冬兩據點

屏東縣政府為落實長者福利，縣內廣設社區照顧關懷據點供長者在地使用，並促進資源、健康、訪視與共餐等服務，目前縣內已設置374處，密度達80%，今天上午屏東縣長潘孟安，先後前往東港、佳冬2關懷據點的揭牌儀式，同時社會處也到場宣導，由縣內推出敬老卡、身障卡等長者福利。

屏東縣政府社會處指出，社區照顧關懷據點可供65歲以上長者在地使用，可促進健康、關懷訪視、電話問安及共餐等多種功能，同時也會因應長輩需求，在志工人力充足的據點，媒合相關師資提升防老、照護等觀念與服務。

縣府社會處統計，屏東縣內以設置374處關懷據點，建置密度達80.78％，服務涵蓋縣內421個村里，服務率更高達九成。

東港鎮大鵬灣觀光發展社區聯合協會，以發展東港社區文化、觀光、人文及社福等多面向目標，並在去2019年5月，開始在東隆里辦理社區照顧關懷據點，因場地緣故，去年遷至鎮海里的鎮海宮。

此外，佳冬鄉羌園社區發展協會，由協會理事長洪燦和村長陳桂玉共同聯繫社志工，一同辦理照顧關懷據點，更參加縣府舉辦的生活輔導員課程，才得以在據點內，分別擔任活動、行政志工，並服務長者。