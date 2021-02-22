加大國際行銷力道 高市府：將增東南亞語發文

日籍太空人野口聰一近日在推特（Twitter）上，貼在太空站拍攝的南台灣空拍照。高雄市長陳其邁透過市府新聞局以日文及美照，在推特邀請野口疫後造訪港都，感受海港風情。新聞局長董建宏表示，借助社群為城市行銷加分，除了美、日語發文，也增加使用東南亞語言比率，呼應新南向重點。

高雄市政府與野口在推特互動，在市府發文後，野口後來也轉貼市府的貼文，並表達感謝之意，獲得國內外推友百次分享，董建宏表示，借助推特的擴散力，扮演城市行銷、國民外交上的重要管道，有助提升高雄城市能見度。

董建宏指出，推特（Twitter）是高雄市進行城市外交、國民外交的重要平台。高雄2017年獲素有背包客聖經之名的國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）推薦為2018年全球10大最佳旅遊城市之一，當時引來各界好奇，究竟高雄是怎麼做到的？

董建宏透露，當時在孤獨星球上推薦高雄的香港旅遊作家，就是透過新聞局所經營的高雄市政府官方推特，後由新聞局向觀光局取得聯繫及相關資料，最後成功推薦高雄躍上孤獨星球。

董建宏表示，Twitter在全球擁有3.1億以上的用戶，新聞局在2015年起，即以推特做為國際行銷管道之一，是全國首個獲得官方藍勾認證的城市。

高雄市政府在推特已發表1422則推文，吸引近6萬2千名的跟隨者，董建宏說，發文目前以英日雙語為主、其他語言為輔，讓世界看見高雄、認識高雄，進而促進至高雄觀光和投資的意願，配合中央新南向政策，逐步增加使用東南亞語言的比率。