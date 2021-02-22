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屏東熱博倒數最後8天 實聯制登記入園抽限量福袋

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東熱帶農業博覽會，彩繪稻田。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會，彩繪稻田。記者劉星君／攝影

屏東縣府主辦屏東熱帶農業博覽會2月6開幕到3月1日，南部走春踏青優質選擇，因應疫情，全園區採實聯制登記入園，屏東縣政府感謝民眾配合實施實聯制，從今天起至3月1日閉幕，每天抽出10名幸運民眾，可獲得熱博限定價值超過千元的限量農產福袋，歡迎大家把握最後8天的機會來熱博走春。

屏東熱帶農業博覽會規畫蜜蜂主題迎春花海、職棒主題彩繪稻田、全台最長瓜果長廊、蘭花館、以牛為主題的畜產館、以彩虹主題的彩魚區等等多項好逛好拍主題，每年有大批遊客參觀踏青。

今年因疫情關係園區全程要戴口罩、非指定用餐區禁止飲食、勤做消毒、入園量額溫，及全面實施實聯制登記，做足防疫措施，讓民眾安心出遊。

農業處指出，為感謝民眾配合防疫工作及迎接熱博邁入倒數最後一周，即日起每天將從實聯制登記系統中抽出10名幸運民眾，可獲得大會紀念閃亮包包、農特產品等價值超過千元的福袋，詳細活動辦法及中獎名單將由「屏東農好」粉絲專頁公開。

熱博也規畫周邊活動讓民眾參加，每日早上11點有採果樂；下午2點到3點有DM集章加碼搖獎，有機會把紀念束口包包帶回家；下午3點有可愛的6米高巨型年獸牛錢錢漫遊；下午3點半有九宮格投球賓果贈禮活動，歡迎高手挑戰把獎品帶回家。

農業處表示，縣府秉持「防疫優先，生活如常」原則，落實高規格的防疫措施，請民眾安心，屏東熱博展期至3月1日，邀請民眾到熱博踏青。

屏東熱帶農業博覽會老鷹紅豆。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會老鷹紅豆。記者劉星君／攝影
熱帶農業博覽會進入採取實聯制。記者劉星君／攝影
熱帶農業博覽會進入採取實聯制。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會設置主題花海。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會設置主題花海。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會設置主題花海。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會設置主題花海。記者劉星君／攝影
屏東縣政府感謝民眾配合實施實聯制，從今天起至3月1日閉幕，每天抽出10名幸運民眾，可獲得熱博限定價值超過千元的限量農產福袋，歡迎大家把握最後8天的機會來熱博走春。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府感謝民眾配合實施實聯制，從今天起至3月1日閉幕，每天抽出10名幸運民眾，可獲得熱博限定價值超過千元的限量農產福袋，歡迎大家把握最後8天的機會來熱博走春。圖／屏東縣府農業處提供
屏東熱帶農業博覽會瓜果長廊。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會瓜果長廊。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 福袋 疫情

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