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日籍太空人獲邀說多謝 陳其邁：來台見證人情好風景
日籍太空人野口聰一在推特上貼出從太空站俯視的南台灣空拍照，市長陳其邁透過推特致謝，野口21日再次將高雄美景貼上推特，並說「多謝！」陳其邁今天在三民高中時表示，高雄有濃濃的人情味，台灣最美麗的風景是人，邀請野口重返地球後，見證南台灣的好風景跟人情味。
陳其邁表示，感謝野口聰一多次拍攝台灣，尤其是南台灣高雄的不管是夜景或者是從空照圖裡面，都看得出來台灣的美麗。但是那麼遠的距離看，跟親自體驗還有一段很大的距離，尤其高雄還有濃濃的人情味，也有人說台灣最美麗的風景是人。所以假如他重返地球之後，高雄市府會邀請野口來到他在遠距離所看的高雄，希望他能夠見證南台灣的好風景跟人情味。
高雄市政府先前在推特上發文寫到，@Astro_Soichi 野口さん、台湾をこんなに綺麗に撮ってくださって、本当にありがとうございました！往来解禁したら、是非高雄に遊びに来てください！山も海もあって、とても良いところです。高雄市長陳其邁@chimaichen も皆様のお越しを心よりお待ちしております！
推特譯文為：非常感謝您為台灣拍下如此美麗的照片，市長陳其邁誠摯邀請，在新冠肺炎疫情告一段落後，務必前來高雄，這是一個擁有廣闊山林和海港的美麗城市。野口聰一則再次將高雄美景貼上推特，並說「多謝！」
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