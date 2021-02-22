開學送好禮！陳其邁：成立5星社團活動中心還送補助

今天是開學日，高雄市長陳其邁到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」，學生舉行各種活動都免費申請，對於社團活動也有最高兩萬元的補助，鼓勵學生盡情展演才能。

陳其邁跟學生們說：開學已經延後一次，不能再延了，所以同學都要「甘願」一點兒，收心回來上課。談到校園霸凌，陳其邁說，「有事情，市長會幫各位挺住！」各級局處與校方合作，讓學生無壓力的學習。

陳其邁表示，市府四月會在高捷中央公園站的出口附近，成立五星級的「社團活動中心」，學生舉行各種活動都免費申請，此處也接近年輕人喜歡的玉竹商圈、新崛江商圈。市府對於高國中社團，在預算上全力幫忙，這個學期開始可向青年局提出經費申請。

三民高中強化學生學習體驗，現場展示學校熱門的課程及社團實施成果，由學生擔任引導者，帶著市長陳其邁、教育局長謝文斌、新聞局長董建宏、青年局長張以理、校長劉人誠等，實際組裝機器人。劉人誠表示，學校為鼓勵學生學習及發表自己的多元能力，發展特色課程「故宮藝術漫三民」，首創故宮文物至高中展覽，由學生以中文、英語、日語導覽，另外還有「TED TALK英語表達力」課程。