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開學送好禮！陳其邁：成立5星社團活動中心還送補助

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）鼓勵三民高中學生多參與多元社團活動。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）鼓勵三民高中學生多參與多元社團活動。記者徐如宜／攝影

今天是開學日，高雄市長陳其邁到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」，學生舉行各種活動都免費申請，對於社團活動也有最高兩萬元的補助，鼓勵學生盡情展演才能。

陳其邁跟學生們說：開學已經延後一次，不能再延了，所以同學都要「甘願」一點兒，收心回來上課。談到校園霸凌，陳其邁說，「有事情，市長會幫各位挺住！」各級局處與校方合作，讓學生無壓力的學習。

陳其邁表示，市府四月會在高捷中央公園站的出口附近，成立五星級的「社團活動中心」，學生舉行各種活動都免費申請，此處也接近年輕人喜歡的玉竹商圈、新崛江商圈。市府對於高國中社團，在預算上全力幫忙，這個學期開始可向青年局提出經費申請。

三民高中強化學生學習體驗，現場展示學校熱門的課程及社團實施成果，由學生擔任引導者，帶著市長陳其邁、教育局長謝文斌、新聞局長董建宏、青年局長張以理、校長劉人誠等，實際組裝機器人。劉人誠表示，學校為鼓勵學生學習及發表自己的多元能力，發展特色課程「故宮藝術漫三民」，首創故宮文物至高中展覽，由學生以中文、英語、日語導覽，另外還有「TED TALK英語表達力」課程。

教育局長謝文斌表示，教育局持續以 「國際、跨域、共榮、永續」四大主軸為教育核心，鼓勵學子勇於對自己的未來進行發想與挑戰，高雄的教育會以學生學習需求出發，積極營造更適切的學習環境，使學子在升學、玩樂、職涯發展間共融，培育具備專業能力、科技運用與創意設計等跨域整合能力。

高雄市長陳其邁（左）到三民高中關心校園防疫工作，用學生組裝的機器人消毒手部。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左）到三民高中關心校園防疫工作，用學生組裝的機器人消毒手部。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到三民高中，提醒學生校園防疫工作，宣導反霸凌。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到三民高中，提醒學生校園防疫工作，宣導反霸凌。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」。記者徐如宜／攝影
今天開學日，學生擦淨桌椅、門窗，在安全衛生的環境學習。記者徐如宜／攝影
今天開學日，學生擦淨桌椅、門窗，在安全衛生的環境學習。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到三民高中關心校園防疫工作，宣導反霸凌，並宣布四月將成立五星級的「社團活動中心」。記者徐如宜／攝影

陳其邁 教育局 故宮

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