福正聚落鼓板樂沉寂20年 馬祖東莒重敲奏樂

因人口外移嚴重，東莒福正聚落白馬尊王廟20年沒有鼓板隊為神明奏樂，逐漸失傳在地鼓板樂，為保存鼓板文化，東莒社造團隊重新招募外地人組成鼓板隊，記錄與體現文化。

每年農曆新年後，馬祖各廟陸續開始酬謝神明的祭典「擺暝」，並由鑼、鼓、鈸等樂器組成廟宇的鼓板隊，隨迎神遶境隊伍穿越大街小巷，各廟鼓板各有不同，透過歷代口傳傳承鼓譜，但人口外移嚴重的福正村，不僅無法籌組鼓板隊，完整鼓譜也逐漸遭遺忘，20年來僅能透過軍人打擊樂器，或錄音帶播放鼓板伴奏。

為了保存地方祭典文化，東莒社造團隊「大浦PLUS+」連2年舉辦「東莒擺暝很有文化祭」，去年招募近50人參與全島大遶境，今年招募13人組成鼓板隊伍，重新敲奏地方傳統鼓板樂。

大浦PLUS+負責人陳泳翰表示，透過活動招募到許多可深度參與的人，因為地方人力不足，對於外地人共同參與節慶態度開明開放，活動參與者也可深入體驗地方儀式，並創造機會讓過去參與計畫的夥伴再回來東莒生活，更為島嶼貢獻心力。

停擺20年的福正白馬尊王廟鼓板隊，鑼鼓打法從長輩的記憶中逐漸遺忘，為了重新學習，團隊中的地方青年曹芷屏找出福正簡易鼓譜，並向馬祖鼓板協會的老師和居民請教，拼湊聚落的鼓板節奏，希望可詳細記錄福正鼓板樂打法，未來繼續傳承地方鼓板文化。

陳泳翰今天受訪表示，為此今年19日至22日展開鼓板練習課，招募鼓板樂手體驗傳統鼓板，共同練習敲奏，不僅維繫傳統，也補充地方活動需要的人力，而鼓板隊也將在明日的福正村遶境，為白馬尊王奏樂。