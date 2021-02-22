開學日 高雄今天空品普通

今天是各級學校開學日，高雄今天戶外空氣品質為普通等級，與昨天空氣品質相較有轉好。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄境內陸風偏強，且陸風主要為東風，沒有來自於上風處的汙染累積，整體空氣品質相對好。

今天是「海陸風環流」主導空氣汙染物的擴散，整體而言空氣相對不錯，以普通等級為主，僅局部區域、時段可能出現橘色提醒。

今天上半天陸風偏強，汙染累積少，空氣等級以普通為主，近中午時刻處於海陸風轉換期，風速稍有減弱，可能出現「局部橘色提醒」。下半天海風增強，大氣擴散條件再次轉好，要注意臭氧濃度升高，空氣品質以「普通為主」，傍晚至剛入夜可能達到「局部橘色提醒」。

今天天氣晴朗、溫差大。運動建議不分，敏感族群白天最好減少戶外劇烈運動。興達電廠配合秋冬空品減壓政策，2、4號機停機中。1號、3號機友善降載減排中。