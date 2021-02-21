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農會改選起跑 蕭漢俊：第一次看見高雄各農會沒有競爭
高雄市26個基層農會今天進行會員代表與農事小組長選舉，高雄各農會選情平靜，原本有兩人登記參選總幹事的湖內、旗山與大樹都變成一人同額選舉，全高市農會都沒有競爭，平均投票率僅38％，高雄市農會理事長蕭漢俊說，他進入農會體系工作44年，第一次看見沒有競爭的農會選舉。
高雄26個基層農會改選，湖內、大樹與旗山原本各有兩人登記遴聘總幹事，其餘農會皆一人登記。經農委會審查，湖內蘇莚修以極些微分數未跨過門檻，評定資格不符，大樹現任總幹事張清榮上月退休，旗山李秀春第二關面試缺席，三農會等於同額選舉。
張清榮1月底退休，外傳他將入主陳其邁小內閣，出任農業局長。陳其邁對這一人事案沒說死，僅說「農會選舉完再說」。張清榮本人則避談此事，並說，他已到含飴弄孫年紀，交棒秘書歐幸娟繼續服務鄉親。
高雄各農會選情單純，情況十分罕見。參與多次農會選戰的美濃地方人士邱國源分析，以往高縣紅白黑派系廝殺激烈，農會選舉沒有一次平靜，縣市合併後派系式微，農會選舉也平靜下來，最大缺點是農會沒有反對派監督，容易變成一言堂，甚至發生弊案。
白派大老、高市農會理事長蕭漢俊指出，他進入農會服務44年，第一次看見沒有競爭的農會選舉，以前從沒遇過這種情況；選情單純跟政治派系勢力是否介入無關，應該是多數農會現任總幹事績效受肯定，即使兒女出來接棒也獲得農民支持。
蕭漢俊說，農民是社會結構的最底層，農會選舉平和不會動盪不安，基層安定，對社會也是好事。
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