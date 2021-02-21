太空人轉貼高雄美照 高市府：推特助國民外交

高市府在推特發文感謝日籍太空人野口聰一自太空拍攝南台灣空照圖並附上高雄的港灣美照邀訪高雄，隨即獲得野口轉貼，還有推友百次分享。高市府新聞局肯定推特有助國民外交。

野口聰一近日在推特（Twitter）貼出在太空站拍攝的南台灣空拍照。高雄市長陳其邁透過新聞局以日文及美照發文感謝並邀請他於疫後到高雄一遊，感受高雄的壯闊山林與海港風情。

野口也轉貼高市府的貼文，還獲得國內外推友百次分享。高雄市政府新聞局長董建宏表示，推特又一次扮演高雄在城市行銷及國民外交上的重要角色。

他說，推特是高雄市進行城市外交、國民外交的重要平台。高雄市於2017年獲國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）推薦為2018年全球10大最佳旅遊城市之一，一度引起好奇。

董建宏說，當時在孤獨星球上推薦高雄的香港旅遊作家就是透過新聞局所經營的高雄市政府官方推特，由新聞局向觀光局取得聯繫及相關資料，最後成功推薦高雄躍上孤獨星球。

推特在全球擁有3.1億以上用戶，新聞局說，自2015年起，即以推特作為國際行銷管道之一，更是全國首個獲得官方藍勾認證的城市。新聞局盼以英、日等語言貼文，讓世界看見及認識高雄，進而促進高雄觀光和投資的意願。