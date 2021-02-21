回響／高市環保局照顧弱勢拾荒者 協助回收購置安全設備

本報報導弱勢拾荒個體戶們，在「洋垃圾」進口、資源回收品價格直直落的情形下，收入銳減，生活更形艱苦。高雄市環保局表示，除了與環保署合作資收關懷計畫，招募循環經濟資收大軍臨時工外，高雄市清潔隊也主動到資收個體戶，協助運送交付補助玻璃等類回收物，並購置安全設備和生活物資送給弱勢拾荒者。

高雄市環保局列冊的資源回收個體戶有262戶，但有許多從事資源回收者不願被貼標籤、列管，實際從事資收者要遠多於列冊者。資收個體戶多屬弱勢者，環保局了解其困境，在環保署計畫外，也委辦計畫關懷資收個體戶。

環保局環衛科表示，環保署的弱勢資收個體戶資收關懷計畫，交付清潔隊補助單價從去年從每月3500元，調整為每月5000元，因反應熱絡，高雄市又向環保署額外申請了100萬元，109年總共嘉惠了1196人次的資收弱勢者。考量資收者多為老弱，清潔隊回收車會開到資收戶處來載運，較常見的交付材質補助單價，單色玻璃容器是每公斤7元，雜色玻璃容器每公斤6元，鋁箔包、紙餐具、紙盒包等紙容器每公斤18元，乾電池每公斤10元。

「這樣的價錢好太多了！」拾荒個體戶說，這等於有每個月5000元的固定收入，且不用日曬雨淋推去賣，如果能再增高就更好了。他們雖是社會的底層，但憑著自己的勞力，對環保還是有貢獻心力的。