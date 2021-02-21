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「出去走走」屢獲獎 黃明志：感謝韓前市長信任
馬來西亞知名音樂人黃明志去年替高雄製作觀光主題曲「出去走走」，並獲美國泰利獎（Telly Awards）網路最佳MV獎金獎等獎，黃明志昨在臉書再宣布「出去走走」又得獎了，獲美國洛杉磯ARPA國際影展的最佳年度MV獎，他並感謝高雄市政府觀光局團隊和韓前市長的信任，讓世界看到高雄。
高雄市觀光局去年委託黃明志製作「出去走走」當2020高雄觀光主題曲，MV也都由黃明志自導自演在高雄各地取景拍攝，前市長韓國瑜也在片尾入鏡，與黃明志互動。
「出去走走」首播後短短幾天內就突破百萬人次觀看，截至目前已累計超過約399萬人次觀賞。去年5月該支MV就得到第41屆美國泰利獎（Telly Awards）網路最佳MV獎金獎與電視最佳MV銀獎等獎。
黃明志昨在臉書表示，「OMG！恭喜《出去走走》又在美國得大獎了！」謝謝來自美國洛杉磯「ARPA國際影展」評審的認可，讓他們得到了「最佳年度MV獎」。這已經是「出去走走」MV在海外得的第5座獎項。
黃明志說，當初做這首歌本來只是為了要幫高雄推廣觀光為目的，沒想到會得到那麼大的迴響，這對團隊來說是很重大的肯定！謝謝每一位參與這支MV的台前幕後人員的付出，還有高雄市政府觀光局團隊和韓前市長的信任。讓世界看到高雄！
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