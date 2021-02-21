快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

影／響應世界母語日 高市原民會發表母語問候影片

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市原民會今天發布「世界母語日」問候影片，鼓勵大家多說母語。記者徐白櫻／翻攝
高市原民會今天發布「世界母語日」問候影片，鼓勵大家多說母語。記者徐白櫻／翻攝

今天（2月21日）是聯合國制定的世界母語日，高市原民會發布「世界母語日」問候影片，原民會同仁分別以閩南語、客語、阿美族、布農族、排灣、卡那卡那富等族語打招呼。原民會表示，後續還要推出其他語系影片讓大家猜燈謎，將送禮品給猜中的人。

高雄市政府原民會聚集多族群員工，時常聽見不同語言在相互交流。因應今天是世界母語日，原民會公布兩支影片，一支內容是原民會同仁各以不同母語問候語打招呼，響應世界母語日，另支影片是下周元宵節的應景影片，同仁拍攝阿美族語線上猜謎影片，邀請觀眾猜燈謎，猜出正確答案可獲得贈品。

原民會表示，除阿美族語影片外，下週起陸續推出其他原民語系影片，以有趣好玩的方式，鼓勵大家平日多開口說母語。

元宵節下周到來，原民會拍攝阿美族語線上猜謎影片，邀請觀眾猜燈謎。記者徐白櫻／翻攝
元宵節下周到來，原民會拍攝阿美族語線上猜謎影片，邀請觀眾猜燈謎。記者徐白櫻／翻攝

延伸閱讀

年後換頭路！高市10場徵才釋千職缺 鼎泰豐月薪35K起

高市警擴大臨檢 查獲毒品及2酒駕案

赴高醫調查罔腰懷孕案 高市衛生局結果出爐

變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

相關新聞

「入山不能空手回」猜一個里名 六龜圖書館猜燈謎打賞

下周五是元宵節，高雄六龜圖書分館推出「閱讀打賞猜燈謎」活動，即日起至2月26日，只要是來圖書館借書的鄉親都能參加猜燈謎活...

影／屏東打造移動的共融遊樂園 玩出親子好關係

屏東縣府打造「會移動的共融遊樂園」，讓孩童們在偏鄉、離島一樣都能玩得到，屏東縣府社會處推出自由遊戲概念，結合縣內七個家庭...

屏東農會選舉同額、競爭區投票熱度兩極

基層農會改選今天登場，第一階段要選出農會代表與農事小組長。上午不同額競選的投開票所陸續出現投票人潮，大約接近中午投票人潮...

「史上最冷靜農會選舉」 高雄各農會選舉平和

全國基層農會今天舉辦會員代表與農事小組長選舉，高雄27家農會選情單純，幾乎所有農會都沒有競爭，農會轄下的各地會員代表也是...

理想與現實之間 韓國瑜前幕僚寫博論兼外送員顧生計

33歲李昶志曾在前高雄市長韓國瑜選總統時當隨行發言人，之後轉進市府當市長室機要，去年6月韓國瑜被罷免去職後，李昶志陸續投...

日籍太空人拍南台灣 陳其邁邀他疫情後遊港都

日籍太空人野口聰一19日在推特上貼出一張從太空站俯視的南台灣空拍照，引發關注。高雄市政府用日文回覆，在推特發文，邀疫後親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。