影／響應世界母語日 高市原民會發表母語問候影片

今天（2月21日）是聯合國制定的世界母語日，高市原民會發布「世界母語日」問候影片，原民會同仁分別以閩南語、客語、阿美族、布農族、排灣、卡那卡那富等族語打招呼。原民會表示，後續還要推出其他語系影片讓大家猜燈謎，將送禮品給猜中的人。

高雄市政府原民會聚集多族群員工，時常聽見不同語言在相互交流。因應今天是世界母語日，原民會公布兩支影片，一支內容是原民會同仁各以不同母語問候語打招呼，響應世界母語日，另支影片是下周元宵節的應景影片，同仁拍攝阿美族語線上猜謎影片，邀請觀眾猜燈謎，猜出正確答案可獲得贈品。