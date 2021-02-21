影／響應世界母語日 高市原民會發表母語問候影片
今天（2月21日）是聯合國制定的世界母語日，高市原民會發布「世界母語日」問候影片，原民會同仁分別以閩南語、客語、阿美族、布農族、排灣、卡那卡那富等族語打招呼。原民會表示，後續還要推出其他語系影片讓大家猜燈謎，將送禮品給猜中的人。
高雄市政府原民會聚集多族群員工，時常聽見不同語言在相互交流。因應今天是世界母語日，原民會公布兩支影片，一支內容是原民會同仁各以不同母語問候語打招呼，響應世界母語日，另支影片是下周元宵節的應景影片，同仁拍攝阿美族語線上猜謎影片，邀請觀眾猜燈謎，猜出正確答案可獲得贈品。
原民會表示，除阿美族語影片外，下週起陸續推出其他原民語系影片，以有趣好玩的方式，鼓勵大家平日多開口說母語。
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