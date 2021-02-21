年後換頭路！高市10場徵才釋千職缺 鼎泰豐月薪35K起

高雄市勞工局2月22日至26日舉辦10場徵才，38家廠商釋出上千職缺。其中2月25日下午1點到4點在左營區忠言路189號左營就業服務站，舉辦「鼎泰豐」公司專案徵才，提供86名收銀專員、料理廚師、餐飲服務專員職缺，時薪175元、月薪3萬5000元起。

其他場徵才資訊，2月22日下午2點半到4點在本館里活動中心，水靈科技公司徵路邊停車開單員10人；傑能動力工業公司找汽車組裝人員5人；亞瑟環境清潔公司徽清潔員6人；大聖保全需保全員9人；台灣福雷電子公司徵操作工120人。

2月23日下午2點到3點半在三民就業服務站，全球華人公司徵組裝/測試/包裝員、機台操作員；恆佑綠活工程公司徵清潔員；好事多環境事業社找清潔人員；家佳居家長照機構需居家照服員。中午12點到下午4點在饗食天堂高雄店高雄大遠百11樓，辦理「饗賓餐旅事業」公司專案徵才活動，提供76名店主任、廚務助理、服務專員、服務訓練組長職缺，月薪2萬8000元起。 下午2點半到4點在左營就業服務站，楠梓電子公司操作工、帝驊科技公司、晶城環保服務公司、威合公司、保時潔清潔事業公司、三芳化學工業公司、碳火工房公司徵人。

2月24日下午2點到4點在高雄市勞工局1樓，辦理「証統環保科技」公司專案徵才活動，提供20名現場技術員職缺，月薪2萬7000元起。下午2點半到4點在左營就業服務站，台灣興勝半導體材料公司、易華電子公司、台灣捷康綜合公司、合隆電工公司、迅束企業公司、台灣國際皇家保全公司徵人。