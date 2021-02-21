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變性網紅罔腰自曝懷孕 衛生局明發函要求周內陳述意見
變性網紅「罔腰」日前自曝懷孕，引發爭議。高雄市衛生局表示，昨天已赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗情事，明天將發函給當事人罔腰，要求在一個星期內親自或以書面陳述意見，說明網路文章內容，釐清是否違反醫療法、人體實驗管理辦法。
罔腰今天在臉書發出與男友親密合照，說要開啟度假模式，網友留言「媽媽手冊拿到了嗎」，也有網友狠酸「別玩太瘋，小心動胎氣」。
高雄市衛生局醫政科長陳建榮表示，當事人罔腰的戶籍地與居住地都登記在高雄市，昨天已取得資料，明天將發函通知當事人，在一周內必須親自到衛生局、或以書面陳述意見，衛生局會據以調查是否涉及違反醫療法、人體實驗管理辦法，查證屬實就開罰。
衛生局昨日到高醫查訪，有醫護人員說，一看就知道是假的，防疫都已經這麼忙了，還勞師動眾來查？應該叫NCC先管一管網路言論吧！醫政人員也很無奈，雖然就醫療專業來看是不可能，但還是得查。
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