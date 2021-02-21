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影／屏東打造移動的共融遊樂園 玩出親子好關係

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影

屏東縣府打造「會移動的共融遊樂園」，讓孩童們在偏鄉、離島一樣都能玩得到，屏東縣府社會處推出自由遊戲概念，結合縣內七個家庭服務中心並與社區結合，打造移動式共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，且因地制宜結合社區特色，大小朋友玩得不亦樂乎，翻轉遊戲場域觀念。

屏東縣府社會處指出，自由遊戲是讓孩子們自發性的玩，由孩子們自己決定想要玩什麼，自由遊戲中，會需要大人們準備空間、資源、材料、素材與遊戲夥伴，孩子是遊戲的主導者，大人是跟隨者、陪伴者。

今天巡迴場次來到屏東市大洲里活動中心前廣場，廣場上畫滿五顏六色圖案，有跳格子、對對看，也有設計讓孩童們創意塗鴉牆、舞台戲劇說故事，地上擺滿紙箱、繩子、橡皮筋跳繩、輪胎等素材，讓孩子們自由發揮。

小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定舊報紙折出帽子。

家長們也跟孩子們合力用紙箱打造過山洞場景，孩童們排隊準備進入紙箱過山洞，小朋友通過山洞開心說「好好玩」。

社會處指出，屏東縣內有三座特色共融公園，和平公園、縣民公園、永大公園等，未來規畫打造一鄉鎮市一特色公園，縣府推動自由、共融遊戲，讓不同年齡層，不同障礙別，關注所有不同遊戲需求的孩子們，一起互動遊戲。

參與家長佑佑的媽媽說，自由遊戲利用生活中隨手可得物品，製作出想像不到玩法，改變對遊戲想法。

社會處指出，遊戲過程不一定需要特定遊具，重點是在家人、親子的陪伴，「一起玩出好關係」。

今年巡迴縣內33鄉鎮市，分四季主題，第一季顏料、第二季紙箱、第三季球與第四季布與繩子，每場都會因地制宜發展不同元素的自由遊戲，詳細場次如下： https://reurl.cc/v51WYN 。

屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，創作塗鴉牆。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，創作塗鴉牆。記者劉星君／攝影
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影
小學五年級的吳柏漢帶著小二的弟弟吳柏睿，一起用廢輪胎打造會移動的船，兄弟倆還邀請阿嬤坐上打造好的輪胎船，拉著阿嬤一起玩，玩到一半時，發現好熱，吳柏漢決定用舊報紙折出帽子。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，創作塗鴉牆。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，創作塗鴉牆。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，用紙箱搭過山洞。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎，用紙箱搭過山洞。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
屏東縣府打造會移動共融遊樂園，今年巡迴屏東縣33鄉鎮市，今天在屏東市大洲活動中心前廣場登場，大小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影

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