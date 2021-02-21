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屏東農會選舉同額、競爭區投票熱度兩極

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。記者陳弘逸／攝影
基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。記者陳弘逸／攝影

基層農會改選今天登場，第一階段要選出農會代表與農事小組長。上午不同額競選的投開票所陸續出現投票人潮，大約接近中午投票人潮才減少，反觀同額競選區，僅有零星的民眾前往投票，為防賄選、暴力發生，屏東警方今天也派出689名警力，到各投開票所戒護。

被外界視為本次代表選舉最激烈的長治、崁頂，今天上午9時許，便出現等候投票排隊人潮，直到接近中午，投票人數才減緩。

投票過程中，秩序良好，大致平和，但警方仍不敢大意，派出689名警力，到各投開票所戒護。

此外，除了長治、崁頂為不同額選舉區域之外，另有屏東市、萬丹、竹田、內埔、九如、高樹等地為不同額選區，相較同額競選區域，會員投票情形兩極，僅有零星的民眾前往投票，投開票所也相當冷清。

屏東縣農業處表示，相較先前投票率大約在40%左右，本屆投票率是否增減仍待觀察。

基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。記者陳弘逸／攝影
基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。記者陳弘逸／攝影
基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。圖／讀者提供
基層農會選舉登場，各投開票所熱度不一。圖／讀者提供
屏東警方派出689名警力，維護各投開票所秩序。記者陳弘逸／攝影
屏東警方派出689名警力，維護各投開票所秩序。記者陳弘逸／攝影

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