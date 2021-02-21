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「史上最冷靜農會選舉」 高雄各農會選舉平和
全國基層農會今天舉辦會員代表與農事小組長選舉，高雄27家農會選情單純，幾乎所有農會都沒有競爭，農會轄下的各地會員代表也是同額選舉，農民投票情況沒有以往緊張，過程相當平靜。投票農民說，「從沒看過這麼冷靜的選舉，連要選誰都不知道」。
今早9點起，旗山、美濃、湖內、阿蓮等地農會陸續在活動中心、廟宇投票改選農會代表與農事小組長，以往旗山、美濃與內門等地農會競爭激烈，許多農民一早就急著投票，今年投票氣氛截然不同，農民陸續去所屬的投開票所投票，不需要排隊。
全美濃區僅有中壇里有兩人參選會員代表，其餘各里全是同額參選。劉姓農民說，此次農會選舉真的很特別，以前至少會有2人以上參選農會總幹事，今年是他首次看見農會同額選舉，一直沒有候選人拜會，真的搞不清楚要投票給誰，看到選票才知道名字，從沒看過這麼冷靜的農會選舉。
高市府農業局代局長王正一表示，此次農會選舉，旗山、大樹、湖內各有2人登記候聘總幹事，湖內1人資格審查不符，其餘農會全是一名總幹事同額選舉，選情相對單純；根據同仁回報，每個投開票所作業順利、平和，下午1點開票，結果會在6點對外公布。
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