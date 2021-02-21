「史上最冷靜農會選舉」 高雄各農會選舉平和

全國基層農會今天舉辦會員代表與農事小組長選舉，高雄27家農會選情單純，幾乎所有農會都沒有競爭，農會轄下的各地會員代表也是同額選舉，農民投票情況沒有以往緊張，過程相當平靜。投票農民說，「從沒看過這麼冷靜的選舉，連要選誰都不知道」。

今早9點起，旗山、美濃、湖內、阿蓮等地農會陸續在活動中心、廟宇投票改選農會代表與農事小組長，以往旗山、美濃與內門等地農會競爭激烈，許多農民一早就急著投票，今年投票氣氛截然不同，農民陸續去所屬的投開票所投票，不需要排隊。

全美濃區僅有中壇里有兩人參選會員代表，其餘各里全是同額參選。劉姓農民說，此次農會選舉真的很特別，以前至少會有2人以上參選農會總幹事，今年是他首次看見農會同額選舉，一直沒有候選人拜會，真的搞不清楚要投票給誰，看到選票才知道名字，從沒看過這麼冷靜的農會選舉。