理想與現實之間 韓國瑜前幕僚寫博論兼外送員顧生計

33歲李昶志曾在前高雄市長韓國瑜選總統時當隨行發言人，之後轉進市府當市長室機要，去年6月韓國瑜被罷免去職後，李昶志陸續投不少履歷，可能是政治幕僚資歷太敏感，很多企業有遲疑，他最近當起美食外送員，兼顧中山大學博士班學業。從發言人到外送員，李昶志說，算解鎖人生新任務，也透露前老闆韓國瑜、洪秀柱有關注他的近況。

李昶志最近在臉書發文透露近況，分享他的新身分是美食外送員，還幽默說「怕高雄路不平，擔心飲料或湯翻倒」，李昶志也說，當政治幕僚或外送員都是接觸人群，會扮演好每一種角色。

曾經在洪秀柱團隊當發言人，2020年韓國瑜選總統時，加入韓團隊擔任隨行發言人，李昶志算是國民黨青年世代政治幕僚，李也在中山大學公共事務管理研究所博士班進修中。

李昶志說，去年跟著一起被罷免後，閒置到現在，過了而立之年，自己生活總是要自己想辦法，「都這麼大了，要自己照顧自己」。前陣子投出不少履歷，也許是政治幕僚工作有些敏感，讓很多企業有遲疑，求職不順利。

身為高雄子弟，想留在家鄉發展，迫於生活現實，李昶志決定當起美食外送員，他說，沒有什麼特別的想法或策略，單純是因為門檻低，時間彈性，且至少有收入，算是人生的新體驗，也能很快上手，3小時說明會加上領裝備，隔天就可以上線外送。

對於當外送員的甘苦，雖然入行時間不長，卻已有一些體會，跑單途中也有一些溫暖的事，觸動他的心。

李昶志說，因為新手還看不到訂單的距離，也不太敢拒絕訂單，有一張訂單大概讓他騎20分鐘車程到較偏僻地方，正在鬱悶時，一旁小朋友突然大喊「熊貓加油」，讓他會心一笑，突然覺得心暖暖的。

另一件任務是外送蛋糕，還想著看到收件人要跟他說生日快樂，怎料一開門就被大吼大叫，還要他「先站著不要走」，質問為何沒有蠟燭、盤子。他告訴對方「放在蛋糕裡，取貨時有特別確認過」，蠟燭、盤子等慶生必備品，他有留意到。