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屏東縣第3個休閒農業區 車城鄉四重溪休閒農區公共劃定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供

發展屏東休閒農業，屏東縣府先後在高樹鄉、萬巒鄉設立新豐休閒農業區及沿山休閒農業區，為促進屏南地區休閒農業發展，從2017年11月起歷經3年多，完成車城鄉四重溪休閒農業區規畫書，獲農業委員會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，成為屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。

屏東縣政府農業處指出，車城鄉四重溪休閒農業區劃定定面積共415.1713公頃，區域內農作種類多元，如洋蔥、水稻、紅龍果、黑豆、西瓜、鴨等具備熱帶農業特色外，發展在地特色農產品，如溫泉米、溫泉蛋、紅仁鴨蛋、洋蔥蛋捲、黑豆茶、紅龍果乾等。

四重溪休閒農業區更擁有統埔鎮安宮、琉球蕃民墓、溫泉村日式建築等文化資源，以及名聞遐邇的四重溪溫泉，泉水屬鹼性碳酸氫鈉泉，含豐富的礦物質，每年秋冬四重溪溫泉季，吸引大量遊客泡湯。

農業處指出，四重溪休閒農業區位置得天獨厚，鄰近墾丁國家公園，恆春半島觀光旅遊市場雄厚，區內具備不同型態產業、文化及景觀資源，劃設休閒農業區有利區域整體行銷發展。

縣府後續輔導休區利用現有的市場優勢，結合區內一級、二級、三級產業資源，發展四季主題性體驗活動，讓遊客除了在四重溪溫泉季活動外，也能有更多不同農業旅遊體驗，帶動區域經濟永續發展。

農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供
農委會在2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，是屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 溫泉季

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