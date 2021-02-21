日籍太空人拍南台灣 高市府推文邀疫情後遊高雄

中央社 / 高雄21日電

日籍太空人野口聰一19日在推特（Twitter）貼出一張從太空站俯視南台灣的空拍照，市府推文感謝同時表達市長陳其邁邀請他於疫情告一段落後務必到高雄一遊。

野口聰一繼去年12月在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景」之後，2月19日又在推特貼出一張從太空站俯視南台灣的空拍照，一樣受到網友的討論，也有不少人轉貼文。

高市府於20日晚上推文感謝野口聰一為台灣拍下美麗的照片，並表達市長陳其邁誠摯邀請，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情告一段落後，務必來高雄。推文介紹高雄是擁有廣闊山林和海港的美麗城市，還附上高雄港畔棧二庫、大港橋等景點照片，行銷高雄美麗的海港景緻。

太空人 疫情

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