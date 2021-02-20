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那瑪夏相隔5年辦聖貝祭 拉阿魯哇族人祈求祖靈守護
高雄市那瑪夏區拉阿魯哇族睽違5年舉辦聖貝祭，盛大儀式今天在瑪雅里登場，重現莊嚴祭祀與搶貝殼儀式，另邀請卡那卡那富族與布農族人同歡，展現那瑪夏區多元文化精神。
市府原民會指出，拉阿魯哇族（Hla’alua）是台灣原住民族第15族，與卡那卡那富族（Kanakanavu）同為高雄市獨有族群，人口不到500人，主要居住在桃源高中與桃源部落，以及那瑪夏區瑪雅部落。拉阿魯哇族由排剪、美壠、塔蠟、雁爾4個社組成，又稱「四社群」。
相傳拉阿魯哇人與kavurua（小矮人）以前同住在一起，貝殼被小矮人視為寶物。有一天，拉阿魯哇的祖先要遷居外地，小矮人把他們珍貴的貝殼贈送給族人，此後族人把貝殼奉為庇佑族人的神靈。
今天旗山戶政事務所也趁著祭儀設置行動工作站，受理原住民族別變更登記。主任謝鶴琳指出，拉阿魯哇族在日治時期歸類為鄒族，並與卡那卡那富族合稱「南鄒」，正名後登記人數不到400人，實際人數應該不止，利用祭儀活動擺攤，方便返鄉族人變更族別。
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