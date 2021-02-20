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正月初九金門人愛爬太武山祈福 雖是補班日人潮不減
今天是農曆的正月初九「天公生」，金門人習慣在這一天，全家扶老攜幼爬金門的最高峰「太武山」且前往「海印寺」參拜祈福。雖然今天要補班上班，但還是有不少人請假來爬山，沿途遊客如織，民眾互道恭喜，瀰漫著過年的喜慶。
今日清晨就有不少民眾陸續自太武山玉章路健行登山，太武山公園的內外更是難得出現停滿車輛的現象。警方在上午6點多就開始加派警力，從太武山圓環開始進行交管，同時引導車輛停放位置。
受疫情影響，今年上山的民眾都規定要量測體溫，但人潮依然絡繹不絕，讓玉章路相當熱鬧，連著名的圓頭牛肉乾都趕搭順風車，在現場發放牛肉乾給登山的民眾。
一路上民眾扶老攜幼，有的全家總動員，金門國家公園管理處也選在今天，由處長曾偉宏率隊辦淨山自強活動。
建於南宋咸淳年間的太武山「海印寺」，距今有七百多年。民間相傳在「天公生」當天前往膜拜，即可帶給全家一年好運道。太武山住持性海師父表示，往年都會吸引5-6千人參與，登高祝禱祈福，今年受疫情影響，人潮略減，但也有3千多人。
廟方也做好各項防疫措施；往年這天都會有平安齋，今年則改為發送壽桃，希望大家都能平平安安。
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