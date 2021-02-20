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車城鄉四重溪休閒農業區公告劃定 屏東第3個

中央社 / 屏東縣20日電

屏東縣政府為促進屏南地區休閒農業發展，規劃「車城鄉四重溪休閒農業區」，縣府今天表示，月初已獲農委會公告劃定，成為屏東縣第3個休閒農業區。

縣府表示，車城鄉四重溪休閒農業區劃定面積共415.1713公頃，區域內農作種類多元，如洋蔥、水稻、紅龍果、黑豆、西瓜、鴨等具備熱帶農業特色外，也有在地特色農產品如溫泉米、溫泉蛋、紅仁鴨蛋、洋蔥蛋捲、黑豆茶、紅龍果乾等。

另外，區內的文化資源有統埔鎮安宮、琉球藩民墓、溫泉村日式建築等，還有名聞遐邇的四重溪溫泉，泉水屬鹼性碳酸氫鈉泉，含豐富的礦物質，每年秋冬四重溪溫泉季時，吸引大量遊客前往泡湯，縣府也每年舉辦四重溪溫泉季宣傳。

縣府表示，四重溪休閒農業區位置得天獨厚，鄰近墾丁國家公園，恆春半島觀光旅遊市場雄厚，區內具備不同型態產業、文化及景觀資源，劃設休閒農業區有利於區域整體行銷發展。

縣府後續將輔導休區利用現有的市場優勢，結合區內1級、2級、3級產業資源，發展四季主題性體驗活動，讓遊客除了在四重溪溫泉季活動外，有更多不同農業旅遊體驗，滿足多樣化的遊客需求，提升產業競爭力，帶動區域經濟永續發展。

屏東縣政府為發展屏東休閒農業，促進農業多角化經營，積極輔導劃設休閒農業區，推動地方農業升級，先後於屏北區的高樹鄉、屏中區的萬巒鄉分別設立新豐休閒農業區及沿山休閒農業區，車城四重溪為第3個休閒農業區。

溫泉季 屏東縣政府

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