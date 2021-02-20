屏東蓮霧寒害損失近3億 10年來最慘

去年底至今年1月中的幾波寒流造成正在結果的屏東縣蓮霧落果嚴重，屏東縣政府農業處統計，蓮霧受損面積800多公頃，損失金額2億8200多萬元，10年來最慘。

民進黨立法委員周春米今天表示，近日接到農民陳情，受災最重的南州、林邊等鄉鎮部分蓮霧農民，到現在還沒有獲得寒害災損現金的救助，她已要求農政單位加速作業期程。

周春米說，因為鄉鎮公所勘查人力吃緊、蓮霧受損範圍過大，再加上延遲性落果拉長農損時間，經她與農委會協調，有延長到1月底申報，既然寒害災損救助專案，已經進行到最後核准、發放的階段，農委會應主動負起責任，協助地方農政單位完成申報程序落實寒害現金救助。

縣府農業處長鄭永裕表示，去年底到今年1月中旬，蓮霧已在採收期，再加上接近過年，農民催花的採果期多集中在此時，全毀於這半個月內的寒流，屏東縣總共申報的損害面積達800多公頃，損失金額新台幣2億8200多萬元，是近10年來損失金額最高的一次。

鄭永裕並表示，除了蓮霧損失外，花卉、蔬菜及瓜果也有凍傷情形，屏東縣農損總金額2億8500多萬元。

鄭永裕說，花卉的受損也讓屏東熱帶農業博覽會的花卉展示出現調不到花窘境，導致今年熱博花海及玫瑰花園的盛況不如往年。