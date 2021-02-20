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壽山動物園將改造 參觀動線挑高穿過大樹無障礙

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁希望改造參觀動線之後的壽山動物園能讓更多市民前往參觀並留下美好的記憶。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁希望改造參觀動線之後的壽山動物園能讓更多市民前往參觀並留下美好的記憶。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁今天到壽山動物園了解園區與動物現況，宣布將進行「新動物園運動」，改造園區的動線，呈現穿透、參觀性更佳的空間，規畫建築師邱文傑說，最快今年6月可先改造入口，但園內動線今年尚無法完成。

陳其邁說，動物園是他很重要的小時回憶，他到新竹動物園參觀後，對園內參觀空間印象深刻；很感謝副市長林欽榮協助整合市政團隊資源，在最短時間內就呈現動物園升級計畫願景。

邱文傑是改造新竹動物園空間的建築師，他向陳其邁、周玲妏和今天到場的議員說明未來動物園改造重點，將以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大主軸來改造，會有挑高1、2層樓高的無障礙步道從樹木間穿越動物園，讓民眾可從高處往下看動物在園區生活情形，同時會延伸進動物園舍，讓大家了解動物收舍之後的樣貌；當然，參觀動線會與園舍隔開，不會干擾園區動物。

觀光局動物園管理處表示，今年春節期間，壽山動物園每天入園5千到1萬人次間，比去年春節每天約2千到5千人次多，從往年的參觀人次看，這可能與過年期間高雄天氣好有關，天氣晴朗時民眾外出踏青、參觀的意願較高。

至於規畫在內門興建的動物園，市府觀光局長周玲妏說，今年會加快聯外道路興建，園區朝觀光休閒園區的方向規畫，與目前有許多野生動物區的壽山動物園不同，內門園區日後也會引進動物，但以溫和可親近的動物為主。

高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線（模型圖），未來會有挑高、穿過樹木的無障礙步道讓民眾參觀動物。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線（模型圖），未來會有挑高、穿過樹木的無障礙步道讓民眾參觀動物。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線（模型圖），未來會有挑高、穿過樹木的無障礙步道讓民眾參觀動物。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線（模型圖），未來會有挑高、穿過樹木的無障礙步道讓民眾參觀動物。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線，而且要從入口開始改造起。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府將改造壽山動物園參觀動線，而且要從入口開始改造起。記者楊濡嘉／攝影

動物園 陳其邁 新竹

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