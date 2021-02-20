壽山動物園將改造 參觀動線挑高穿過大樹無障礙

高雄市長陳其邁今天到壽山動物園了解園區與動物現況，宣布將進行「新動物園運動」，改造園區的動線，呈現穿透、參觀性更佳的空間，規畫建築師邱文傑說，最快今年6月可先改造入口，但園內動線今年尚無法完成。

陳其邁說，動物園是他很重要的小時回憶，他到新竹動物園參觀後，對園內參觀空間印象深刻；很感謝副市長林欽榮協助整合市政團隊資源，在最短時間內就呈現動物園升級計畫願景。

邱文傑是改造新竹動物園空間的建築師，他向陳其邁、周玲妏和今天到場的議員說明未來動物園改造重點，將以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大主軸來改造，會有挑高1、2層樓高的無障礙步道從樹木間穿越動物園，讓民眾可從高處往下看動物在園區生活情形，同時會延伸進動物園舍，讓大家了解動物收舍之後的樣貌；當然，參觀動線會與園舍隔開，不會干擾園區動物。

觀光局動物園管理處表示，今年春節期間，壽山動物園每天入園5千到1萬人次間，比去年春節每天約2千到5千人次多，從往年的參觀人次看，這可能與過年期間高雄天氣好有關，天氣晴朗時民眾外出踏青、參觀的意願較高。