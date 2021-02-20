年後犬貓免費絕育受歡迎 高雄美濃下月還有一場

高市府動物保護處人員今天在美濃區吉洋里展開今年度第二場絕育活動，共替83隻犬貓完成絕育，另注射90隻狂犬病疫苗，預計3月20日還要前進美濃舉辦一場3合1犬貓絕育活動。

動保處指出，犬貓繁殖力驚人，通常1隻母犬貓一年發情2次，如果一次生5隻，全年可能生下10隻幼犬貓，呈高倍數成長。處長葉坤松強調，透過寵物登記和絕育手術是減少流浪犬貓最真接方式，控制犬貓生育率，可避免不預期生命誕生卻無法飼養的困擾。

農曆年後，高雄市動保處今天上午前進美濃吉洋里精功社區活動中心辦理犬貓絕育3合1活動，共完成犬貓絕育83隻、狂犬病疫苗注射90隻及寵物登記82隻，反應熱烈。