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大林蒲遷村條件不如紅毛港？ 高市府：一定更優厚

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市小大林蒲將遷至機場北側的三處台糖徵收地。 圖／高雄市府都發局提供
高市小大林蒲將遷至機場北側的三處台糖徵收地。 圖／高雄市府都發局提供

高雄市政府2月5日公布「大林蒲遷村安置計畫書」（草案）後，湧入各方意見，有人質疑遷村條件不如紅毛港！高雄市都發局表示，市長陳其邁19日為此特別召開會議，指示傾聽民意，未來3場說明會如未能達成共識，說明會繼續開下去，盡全力溝通到大家都有共識為止。

高市府表示，考量到地區特殊性，大林蒲遷村案經行政院同意，才納入經濟部「新材料循環產業園區計畫」，並給予專案優惠補償條件，除住商區土地一坪換一坪原則不變外，也首創農地、公保地以市價加4成補償。另祭出宗教設施優先選地等三大優惠，爭取最好的遷村條件。

不過草案公布後，都發局仍接獲少數民眾反映，遷村條件不如先前的紅毛港遷村案。對此都發局表示，當初交通部以301億元預算辦理紅毛港遷村，大林蒲遷村則編列589億元專款，預算規模將近兩倍。

都發局也表示，紅毛港當時是以土地徵收，採公告現值加補償，每坪僅約1.8萬元；大林蒲則是採協議價購，且不計較大林蒲與遷村安置地之間的地價差異，以私有住商土地一坪換一坪方式補償。而遷村安置地每坪取得成本是14萬元，市價每坪至少25萬以上，未來還有上漲空間。

建物補償部分，紅毛港當初是採公共工程拆遷補償標準查估補償；大林蒲無論建物合法與否，一律以專案全新重建價格補償，補償標準會加計物價調整，居民如自行拆遷，還可加發25%獎勵金。

高市都發局製作圖表，說明的紅毛港遷村案及大林蒲遷村案的差異。記者王昭月／翻攝
高市都發局製作圖表，說明的紅毛港遷村案及大林蒲遷村案的差異。記者王昭月／翻攝

高雄市 行政院

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