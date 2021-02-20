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罕見埃及王者蜥 澎縣府評估未來去處

中央社 / 澎湖縣20日電

繼飼養綠鬣蜥須辦理登記後，澎湖龍門社區巷道內今天出現有罕見的埃及「王者蜥」。目前送交澎湖農漁局，正評估是送交至林務局台灣特生中心或計畫興建的可愛動物園來飼養展示。

劉姓民眾今天在龍門海灘附近拍攝美景時，意外在社區巷道上，發現這隻正在曬太陽的埃及「王者蜥」，通知縣府農漁局保育人員前往捕捉。這隻蜥蜴體長50多公分，呈黑灰色，初步研判民眾棄養，農漁局再次籲請民眾不要任意棄養，以免受罰。

至於這隻澎湖首見的埃及「王者蜥」，農漁局正研估是否送交至台灣特生中心，或是留下來計畫在澎湖菜園苗圃興建可愛動物園飼養展示。

農漁局表示，埃及「王者蜥」原產中東與北非的埃及、蘇丹和西奈半島等沙漠區，是所有「王者蜥」體型最大的一種，體長可長至70公分。雌蜥一胎可以產下近30顆蛋，數量驚人。

至於農漁局去年受理綠鬣蜥登記共有4件，但王者蜥是否要登記，因是首次發現，還要進一步瞭解。澎湖居民表示，雖然網路上有販售，但澎湖當地寵物店少見這類爬蟲類，倒是每年夏季觀光季節，可見觀光客肩上繫著寵物蜥蜴的畫面。

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