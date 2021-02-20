屏東熱博進入倒數 潘孟安與邵庭瓜棚下推廣在地農產

屏東熱帶農業博覽會展期進入倒數，屏東縣政府為行銷熱博，及推廣在地農村社區農產食材，屏東縣長潘孟安今天與知名藝人邵庭，一同在園區瓜果綠廊內，烹煮私房料理。另外，為迎合這次彩稻主題，中華職棒大聯盟的6個吉祥物，換裝布偶裝現身熱博與民眾互動，也與彩稻合影。

屏東熱博今年受疫情影響，除了入園配合相關防疫措施，同一時間入園人次也以6.5萬人次為限，即便如此，自2月6日開幕至昨天為止，仍累積高過38萬人次造訪。

縣府為行銷熱博，及推廣在地農村社區農產食材，繼移居到恆春的藝人小嫻前往熱博之後，今天邀請屏東縣南州媳婦、藝人邵庭與潘孟安，一同到熱博園區瓜果綠廊內，用在地農漁食材烹煮「龍膽石斑豆乳鍋」。邵庭也用平時在網拍推銷的功力，現場為屏東熱博、農漁特產宣傳。

邵庭說，活動前，就大略逛了熱博，感覺屏東農產都做足準備要往不同平台發展，尤其是食材做好詳實源頭記載，這就是對消費者而言，最好的保障。

潘孟安說，熱博不僅展現屏東農再社區的好物，也讓民眾看見，農漁村潛在的生命力與創造力，再加入商業導向的設計力，不但物美價廉還可農產溯源，在市場上有相當的競爭力。

另外，今天現場還有中華職棒的吉祥物，中信兄弟的小翔、富邦悍將的Frankie、統一獅的萊恩、樂天桃猿的猿氣小子、味全龍的威弟，以及中華職棒大聯盟歐告、熱博吉祥物陽寶、小歪瓜一同快閃瓜果綠廊合影，此外，吉祥物也一同上彩稻看台，與彩稻合體。