持修「婚禮」二度延期原因 高市衛局指疫情風險難控

金曲獎最佳新人得主持修原將於高雄舉辦「以結婚為前提」演唱會，因新冠肺炎疫情緊張延後至到2月21日，未料又再變掛，將二度延期。他向粉絲致歉，並說「真男人一定會想辦法補償各位」。高雄市衛生局表示，礙於活動風險難以落實，不得不的請主辦位再延期。

持修昨天在臉書緊急公告演唱會延期，他指總彩排到一半突然接到場地方高雄流行疫情指揮中心通知，希望高雄場能延期或取消。但很多人已訂好交通甚至住宿，實在很對不起。

高雄市長陳其邁今回應，中央疫情指揮中心根據國內、國際疫情作綜和判斷，高市府就按照中央的工作指引落實防疫。「這種室內人數比較多的群聚活動，大家還是要能體諒，沒有人願意把一個活動停止，對衛生機關或防疫單位來講，都是一個非常困難的決定。」

高市衛生局表示，考量參與人數約1300人以上、室內場地擁擠等限制，活動風險的控管實在難以落實，因此不得不建議主辦單位再延期，以確保高雄市社區防疫部署。

衛生局感謝主辦單位及參與活動者的體諒與配合，並指目前國內社區仍存在相當風險，需要積極防疫作為。