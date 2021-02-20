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基層農會改選明登場 屏東3農會暗潮洶湧

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導

全台基層農會改選明天登場，選出各農會代表與農事小組長；屏東縣有27家農會，今年僅萬丹和潮州農會有2名總幹事辦理登記候聘，但1人初審未過，另1人未參加農委會面試，形同全部同額選舉；熟悉農會事務人士表示，屏東縣這次農會選情大致平和，但萬丹、竹田和崁頂農會檯面下暗潮洶湧，希望能掌握多數會員，再透過理監事改選扳倒當權派。

熟悉農會事務的人士表示，屏東縣這次因現任總幹事多是績優總幹事，第一輪登記候聘的資格門檻較高，要符合資格有難度；在野派若要挑戰當權派，還是可透過這次改選掌握多數農會代表，接著改選理、監事，全面改組後，可透過理監事會議不續聘現任總幹事，接下來辦理第二輪總幹事登記候聘，資格門檻會再降低。

屏東縣政府農業處說，明天會員投票選出代表和小組長，下午2時投票結束，3月初各農會陸續召開會員大會，接著理監事選舉與總幹事遴聘作業，預計3月中旬完成改選，若新理監會議決議不續聘現任總幹事，就要辦理第二輪總幹事登記候聘，時程預估在4月。

農會 屏東縣政府

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