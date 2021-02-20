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韓國瑜公益影片從高雄開始 首播小林村熬過風災浩劫
高雄市前市長韓國瑜推出的系列公益影片「韓先生來敲門」，中午預告了今天首播內容，是高雄小林村熬過風災浩劫的歷程。
韓國瑜表示，這是一個浴火重生的故事，20年前，莫拉克颱風來襲，使小林村東北側的獻肚山不堪豪雨而走山，夾帶大量泥沙沖入楠梓仙溪造成潰堤，一時間大地動搖，土石流及洪水急流而下，村人們來不及撤離，整個村落不幸被淹沒。20年後，倖存村民們在巨大痛苦後重新振作，移居杉林建立了「日光小林」社區，重新扎根成為他們勇敢生活的地方。
他表示，社區發展協會理事長姚水福與總幹事王民亮，用心的在這塊新土地上延續著大武壠族的傳統與文化。2021年，全新的一年、全新的希望，請大家跟著他一起拜訪重生的「日光小林」社區，看族人們如何從悲傷中站起來、持續往前邁進。
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