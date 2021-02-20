金門校園防疫大作戰展開 環境全面消毒讓師生安心開學

下週一就要開學了，金門縣校園防疫大作戰，自2月17日至2月20日展開，各鄉鎮公所清潔隊人員以背負式噴霧器及消毒車方式進入校園協助公共環境消毒作業，降低校園疫病傳播風險，金門縣長楊鎮浯也指示環保局及各鄉鎮公所於開學前進行全縣學校消毒工作，盼讓師生安心開學。

寒假即將結束，為因應學校開學提供學生安全的學習環境，降低校園疫病傳播風險，各鄉鎮公所清潔隊人員近期都到轄區內學校協助公共環境消毒作業，並針對學校內公共設施加強消毒，如教室外走廊、川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施、球場等，學生及民眾容易觸摸到的地方進行消毒作業。

金門縣教育處也持續督導學校，針對室內學生經常接觸之物品表面，如門把、桌面、電燈開關、餐檯，進行清潔消毒，期盼有效防止疫情發生，減少開學時家長擔心情緒，提供學童安全且乾淨的學習環境。

金門縣政府再次呼籲家長與學童，消毒後防疫警戒心仍不可放鬆，自身防護措施才是防疫重要觀念，提醒同學們要常用肥皂洗手並養成正確的洗手方式。