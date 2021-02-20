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影／台中女麗購抽50兩黃金 結果...蘇姓得主未接電話
「台中女麗購」活動首次主打「她經濟」締造16億元消費登錄金額，台中市經發局今天上午舉辦「台中女麗購壓軸大獎記者會」，市長盧秀燕在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩幸運兒是一名蘇姓得主，但現場call out兩次，均未接電話，市府並沒有限制未接來電喪失資格；盧秀燕說，今天一定會聯繫上得獎者，親自恭喜。
因應COVID-19疫情，避免群聚，台中女麗購壓軸大獎以小規模記者會方式，搭配網路同步直播，抽出最大獎黃金50兩的幸運得主。
盧秀燕邀美容、餐飲、糕餅等各界、多位產業女麗亮麗現身，在眾人屏息以待之下，抽出價值約3百萬的黃金50兩得主，眾人透過透過抽獎機，抽出中獎序號「0332754」，經發局人員現場比對資料，是一名蘇姓得主，盧秀燕現場call out要告知喜訊，可惜兩度致電，得主都未接來電。
盧秀燕表示，首屆台中購物節創24億元商機，第二屆商機達90億元，經發局接續辦「女麗購」，女性購物特色是「為自己節省、對家人大方」，她身為六都唯一女性首長，治理城市如同照顧家庭，很能感同身受持家不易，呼籲女性多愛自己。
盧秀燕說，女麗購辦第一屆消費金額16億元，但登錄發票達38萬筆，顯示女性消費精打細算，次數高、金額少，今年會再接續辦第二屆女麗購，創造六都唯一「她經濟」。
幸運兒未接中獎來電，盧說，第二屆台中購物節抽房子，是一名高雄北上的女性租屋族，她接到電話心跳快停止，這次也很想知道抽到50兩黃金得主的感想，電話連上線後，會再和大家分享。
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