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基層農會改選明天登場 美濃農會三巨頭搭宣傳車拜年

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市美濃農會今天出動宣傳車宣導業務，農會三巨頭全到場，提醒農民明天要記得出門投票。記者徐白櫻／翻攝
高市美濃農會今天出動宣傳車宣導業務，農會三巨頭全到場，提醒農民明天要記得出門投票。記者徐白櫻／翻攝

全台基層農會改選明天登場，第一階段要選出農會代表與農事小組長。高雄市美濃區農會僅現任團隊爭取連任，農會三巨頭今早搭乘宣傳車向農民拜年，同時宣導農會業務，鼓勵會員明天記得出門投票

基層農會每四年改選一次，高雄市有27家農會，此次僅大樹、湖內、旗山三農會2名總幹事登記候聘，其餘皆是同額競選，跟歷屆農會經營團隊改選比較，今年選情十分平和。

美濃農會以往競爭激烈，此次僅現任總幹事鍾清輝爭取連任，沒有其他競爭對手。今早7點30分，宣傳車齊聚美濃農會，農會理事長謝志強、常務監事蔡世珍與總幹事鍾清輝三人登上宣傳車向各地農民拜年問好，車隊所經之處十分熱鬧，炒熱選舉氣氛。

鍾清輝表示，宣傳車以業務宣導為主，未邀請各級民意代表參加，主要提醒尚未辦理農民職災保險、農民退休儲金的農民儘速參加，另鼓勵會員明天踴躍投票。

市府農業局指出，2月21日會員投票選出代表，後續還有理監事選舉與總幹事遴聘作業，預計3月中旬完成改選。

農會 農民 投票

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