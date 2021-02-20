走過復興空難 金門醫師劉兆輝樂活每一天

經歷6年，復興航空空姐黃敬雅漸漸走出陰霾；同樣在這場空難中倖存的金門醫師劉兆輝，樂在生活，把握每一天，77歲了仍看診不輟；甚至遠到貝里斯義診，更計劃在當地建醫院。

2015年2月4日，復興航空從台北飛金門的班機墜落基隆河，機上58人有43死亡，劉兆輝和黃敬雅是幸運的生還者。今年春節前，黃敬雅在臉書發文述說6年來的心路歷程，也讓劉兆輝對走過這場劫難充滿感恩。

回想事發當下，劉兆輝說，一如以往，一上飛機打開報紙、打盹，但這回醒來時發現飛機已沒有聲響，而且腳下有水，直覺告訴他「飛機出事了」。坐在飛機倒數第二排的他解開安全帶起身，看到前兩排一男一女乘客尖叫，他安撫著說「你們看，窗外有人，他們會來救我們的」。

再往前走，有人在安全門前踟躕，不敢往下跳。不久，幾具屍體漂向劉兆輝，水也快速漫過膝蓋、然後是胸口，就快淹到肩膀時，頭上的機艙被鑿開，兩三個人用力把他拉上去，隨後被救生艇迅速送到岸邊，告訴救生員家人電話後就不醒人事。

劉兆輝回憶，醒來後大約是一個半月後的事了，這才知肋骨斷了5根、主動脈剝離，輸了5000cc的血。在加護病房期間，所思所想就是趕緊恢復日常生活。

躺在病床上，劉兆輝決定處理掉台灣所有財產與債務。在醫院待了2個多月，直到2015年4月坐著輪椅回到金門沙美重成診所，邊看診邊復健。因骨盆破碎，被醫生宣判終生不能行走，但空難後大約半年，劉兆輝把輪椅丟掉了，他形容這是奇蹟。

逃過空難一劫後，專長婦產科、家醫科的劉兆輝現在看診不輟，更發願餘生要做更多公益。擔任金門縣醫師公會理事長，致力改善醫病關係，提升民眾對金門醫療的信心。2017年起更和在美國行醫的的大女兒和兒子到友邦貝里斯義診，並籌建醫院，長遠目標是成立護理學校，提升當地醫療。

貝里斯興建醫院背後其實有著感人故事。劉兆輝的小女兒劉佳琪一直希望繼承衣缽成為醫師，也跳級哈佛大學，但18歲時不敵骨癌過世。劉兆輝透露，一家人都期盼在貝里斯興建醫院，紀念已化作天使的么女。這家醫院將以女兒的英文Angel Lisa（安琪莉莎）為名。並已獲得當地友人提供土地，只是目前因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響無法前往，暫處於停擺狀態。

走過空難，劉兆輝最大的體會是「生命無常，珍惜每一天」，一如自己「重成診所」招牌的寓意：再站起來重新成功，享受每一天。身為醫師，他也不讓自己有創傷症候群，因為「想這個沒有用。」