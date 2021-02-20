陳其邁大年初九祈福 從三民玉皇宮起連拜4座天公廟

今天（20日）農曆元月初九，也是民俗的「天公生」，高雄市長陳其邁從19日晚間10時30分起，先後到三民區玉皇宮、左營新庄仔天公廟、仁武天公廟、鳳山天公廟祈福，這也是民進黨市長隔多年之後再到玉皇宮祈福。不過，玉皇宮董事長許文良被問到以前那幾位市長未到玉皇宮祈福時，都說他頭昏昏的，想不起那麼多事。

今年因新冠肺炎的影響，天公廟加強防疫措施，要求參香的信眾務必戴口罩，進廟之前也有專人為信眾噴酒精在手上消毒，鳳山天公廟還取消燒金紙，但到天公廟參香的民眾不減，每座天公廟午夜時分起即湧進很多人持香祈求平安。

陳其邁從三民區玉皇宮開始參香，議員黃文益、里長等多人隨同前往，到鳳山天公廟時已是20日清晨零時，議員林智鴻、陳慧文、黃捷、鄭安秝、張漢忠等也都一起祈福。

高雄市多數市長在農曆初九會到玉皇宮等天公廟祈福，包括前市長吳敦義（前副總統）、韓國瑜，但也有市長會到玉皇宮之外的天公廟祈福，幾乎不到玉皇宮參香。陳其邁到玉皇宮，許文良一路相陪，並說陳其邁早就應該當市長了，至於以前那些市長有或沒有到玉皇宮參香，他頭昏昏的，記不得了、想不起來了。