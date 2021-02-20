陳其邁大年初九祈福 從三民玉皇宮起連拜4座天公廟

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前左二）到三民區玉皇宮祈福。左一：玉皇宮董事長許文良；後左一：高市議員鄭孟洳；後左二：高市議員黃文益。圖／高雄市議員黃文益提供
高雄市長陳其邁（前左二）到三民區玉皇宮祈福。左一：玉皇宮董事長許文良；後左一：高市議員鄭孟洳；後左二：高市議員黃文益。圖／高雄市議員黃文益提供

今天（20日）農曆元月初九，也是民俗的「天公生」，高雄市陳其邁從19日晚間10時30分起，先後到三民區玉皇宮、左營新庄仔天公廟、仁武天公廟、鳳山天公廟祈福，這也是民進黨市長隔多年之後再到玉皇宮祈福。不過，玉皇宮董事長許文良被問到以前那幾位市長未到玉皇宮祈福時，都說他頭昏昏的，想不起那麼多事。

今年因新冠肺炎的影響，天公廟加強防疫措施，要求參香的信眾務必戴口罩，進廟之前也有專人為信眾噴酒精在手上消毒，鳳山天公廟還取消燒金紙，但到天公廟參香的民眾不減，每座天公廟午夜時分起即湧進很多人持香祈求平安。

陳其邁從三民區玉皇宮開始參香，議員黃文益、里長等多人隨同前往，到鳳山天公廟時已是20日清晨零時，議員林智鴻、陳慧文、黃捷、鄭安秝、張漢忠等也都一起祈福。

高雄市多數市長在農曆初九會到玉皇宮等天公廟祈福，包括前市長吳敦義（前副總統）、韓國瑜，但也有市長會到玉皇宮之外的天公廟祈福，幾乎不到玉皇宮參香。陳其邁到玉皇宮，許文良一路相陪，並說陳其邁早就應該當市長了，至於以前那些市長有或沒有到玉皇宮參香，他頭昏昏的，記不得了、想不起來了。

由於拜天公的人很多，天公廟外攤販不少，鳳山天公廟附近的彩券行沒有打烊，專賣刮刮樂，參香祈福後買刮刮樂當場刮起來的民眾不少。

高雄市長陳其邁（右四）到鳳山天公廟祈福。右一：高市議員林智鴻；右二：高市議員鄭安秝；右三：立委許智傑；左二：高市議員黃捷；左三：高市議員張漢忠；左四：高市議員陳慧文。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右四）到鳳山天公廟祈福。右一：高市議員林智鴻；右二：高市議員鄭安秝；右三：立委許智傑；左二：高市議員黃捷；左三：高市議員張漢忠；左四：高市議員陳慧文。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 刮刮樂 高雄市

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